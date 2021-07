Discothèque : premier cluster à Bordeaux

Également présent le week-end dernier, Jérémie l'a lui-même constaté. "On voit qu’en fait là, on faisait la queue. On venait juste de passer les premiers sas de sécurité. Donc, on avait montré les certificats de tests". Selon lui, certains clients seraient entrés avec des certificats de tests négatifs falsifiés ou récupérés auprès de leurs proches. "Il n’y a pas du tout de contrôle d'identité. Donc, même un mineur aurait pu rentrer et contaminer ses parents sans qu'il le sache et sans qu'il le voit", conclut-il.