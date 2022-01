VIDÉO - Don de sang et Covid-19 : quelles sont les règles ?

"Il n’y a aucune douleur. Donner un petit peu de sang, ce n’est pas grand-chose. On le régénère rapidement. Et puis, ça peut aider pour sauver des vies", témoigne sur TF1 une femme venue donner son sang. Comme elle, des milliers de Français continuent de faire ce geste en pleine période épidémique. Toutefois, ils sont actuellement trop peu nombreux. "Nous avons besoin de plus de 100.000, 110.000 poches. Et nous n’en avons que 78.000", se désole Nathalie Callé, médecin généraliste et responsable prélèvement à l'EFS. "Les besoins sanguins sont quotidiens. On a besoin de 10.000 dons tous les jours", ajoute-t-elle. Ces dons sont d'autant plus précieux en hiver, et notamment dans un contexte de tension sanitaire en raison de l'épidémie de Covid-19.

Certaines questions demeurent toutefois concernant la procédure, perturbée par la pandémie.