Doses, acheminement... Quel est le coût réel du vaccin contre le Covid-19 ?

Pour avoir plus de poids dans la course au vaccin, la Commission européenne a décidé de négocier un contrat, dont les termes restent secrets, pour l’équivalent de 400 millions d’habitants en Europe. Elle a également participé au financement de la future fabrication des vaccins, à hauteur de 2,15 milliards d’euros. Une stratégie qui pourrait être vue comme un doublon, en plus de l’achat des doses, mais qui est selon la Commission européenne un coup de pouce logistique pour obtenir les vaccins plus rapidement.

"On ne paye pas deux fois, il s’agit de deux paiements tout à fait différents. Le but est d’assurer qu’on trouve un vaccin sûr et efficace, qui puisse être produit en grande quantité et rapidement pour nos citoyens européens", explique Stefan De Keersmaecker, porte-parole de la commission européenne, joint par visioconférence par TF1.