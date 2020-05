Dr Gérald Kierzek : "À chaque étape, entre l'entrée et la sortie du virus dans une cellule, c'est une cible thérapeutique"

On en sait un peu plus sur le Covid-19. Le docteur Gérald Kierzek a pris l'exemple d'une cellule respiratoire attaquée par le virus pour nous expliquer son intégration à la machinerie cellulaire et sa capacité à se multiplier. "Il y a plusieurs étapes entre l'entrée et la sortie du virus dans une cellule. Et à chaque étape, c'est une cible thérapeutique" a-t-il souligné. Ce qui permettra de trouver des traitements à cette maladie.



