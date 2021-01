Dr Gérald Kierzek : "Avant le confinement, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour enrayer l'épidémie"

De très nombreux épidémiologistes et infectiologues se sont prononcés ces derniers jours en faveur d'un troisième confinement. Un confinement long et strict comme en mars 2020. Est-ce que cela semble inévitable ?

Le docteur Gérald Kierzek affirme qu'un nouveau confinement n'est sûrement pas inévitable, car il faut prendre en compte les effets secondaires. "On compte par milliers maintenant les détresses psychologiques et économiques liées au confinement", précise-t-il.

"Ce qui nous inquiète en ce moment, ce sont les modèles". Les épidémiologistes sont sur des modèles épidémiologiques, des modèles mathématiques. Mais attention, ces modèles, on en connaît et ils se sont beaucoup trompés depuis des mois. Donc, on est sur des projections et coller un modèle mathématique à un système immunitaire n'est pas évident", explique le médecin urgentiste.