Dr Gérald Kierzek : "Ce sont les plus de 65 ans, les plus de 50 ans avec des comorbidités et les personnes obèses qu'il faut cibler"

Les plus de 50 ans sans comorbidités peuvent désormais se faire vacciner partout en France. Mercredi, ce sont les plus de 18 ans qui pourront recevoir une injection si des rendez-vous sont vacants la veille. Cette stratégie est-elle la bonne ? "Vacciner vite, oui, mais l'idée c'est d'aller plutôt chez les gens à risque. Ce sont les plus de 65 ans, les plus de 50 ans avec des comorbidités et les personnes qui sont obèses. Si on veut vacciner et toucher avec un maximum d'efficacité, ce sont ces personnes-là qu'il faut cibler", estime le Dr Gérald Kierzek.