Dr Gérald Kierzek : Emmanuel Macron "donne un horizon, de l'espoir et un cap"

"Par rapport aux prévisions ou prédictions scientifiques, Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI, n'en est pas sûr. Par contre, en fonction de la réalité, il pense que cet horizon fixé par le chef de l'État donne de l'espoir et un cap. "Je pense que c'est important, pour ne pas dire vital" ajoute-t-il aussi.

Sur le timing, les quatre à six semaines paraissent cohérentes au Dr Gérald Kierzek. "On est sur un plateau qui est relativement haut, mais qui est plutôt stable avec même une petite tendance ces dernières heures d'avoir une descente de cette variation", explique-t-il. Il précise aussi que "l'objectif est de ne pas relâcher, n'être ni alarmiste ni rassuriste". Ainsi, ce nombre de semaines semble tout à fait cohérent pour le consultant TF1-LCI.

En matière de vaccination, de nombre de personnes vaccinées, le Dr Gérald Kierzek rappelle que nous sommes à trois millions de premières doses, 1,5 million de personnes vaccinées avec les deux doses et nous disposons de huit millions en stock. Il y a une cible particulièrement importante et il y a du retard sur les 65 à 75 ans. Ladite cible est extrêmement intéressante parce que ce sont les gens généralement en pleine forme, mais avec quelques petites comorbidités. Ainsi, il sera intéressant de les vacciner en priorité. On a l'impression qu'il y a "un trou dans la raquette" avec ces gens-là selon le Dr Gérald Kierzek. "On constate qu'il y a un plateau haut. On a même une diminution de la mortalité chez les plus de 80 ans. Ce serait peut-être déjà un signe que la vaccination est efficace. Donc il faut mettre un coup d'accélérateur" conclut-il.