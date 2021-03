Emmanuel Macron "donne un horizon, de l'espoir et un cap", selon le Dr Gérald Kierzek

Emmanuel Macron a appelé les Français à tenir "encore 4 à 6 semaines" avant que l'assouplissement des restrictions et du couvre-feu ne soit envisagé. Cela a-t-il du sens sur les plans scientifiques et épidémiologiques ? "Par rapport aux prévisions ou prédictions scientifiques, je n'en suis pas sûr", estime le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI. "Par contre, tenant compte de la réalité extrêmement pessimiste, cet horizon donne de l'espoir et un cap. Et je pense que c'est important, pour ne pas dire vital", ajoute-t-il.