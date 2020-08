Dr Gérald Kierzek : "Il faut juste regarder les chiffres tranquillement, sans s'affoler et respecter les mesures barrières"

Selon le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et consultant TF1-LCI, l'augmentation des cas positifs aux urgences n'est pas suivie d'hospitalisation, et encore moins d'admissions en réanimation. Il s'agit de gens jeunes, qui ne sont pas malades ou très peu symptomatiques et qui se font tester. Ils n'ont donc pas de facteurs de risques. Il explique également qu'il ne faut pas comparer les chiffres lors du pic épidémique du mois de mars ou avril et les données actuelles. Aujourd'hui, tout le monde peut se faire tester. Pas d'affolement, assure-t-il.



