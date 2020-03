Dr Gérald Kierzek : "Il faut vraiment protéger les soignants"

En 24 heures, 1 000 cas supplémentaires de coronavirus ont été détectés dans l'Hexagone. Face à l'ampleur de la situation, le Dr Gérald Kierzek tire la sonnette d'alarme sur l'insuffisance des moyens dans les hôpitaux, notamment des masques. "Il faut vraiment protéger les soignants... Si on a 10 à 20% au tapis, on va être très très mal", a lancé le médecin urgentiste. "L'urgence est capitale. Un jour de retard, c'est plus de 40% de contaminations", a-t-il ajouté.



