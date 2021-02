Dr Gérald Kierzek : l'objectif des mesures sanitaires, "c'est de ralentir la propagation de ces souches du Covid-19"

"Deuxième chose, on va essayer de limiter en augmentant la durée d'isolement. L'isolement est capital : il passe de sept jours à dix jours pour la souche sud-africaine et brésilienne", rappelle Gérald Kierzek. "Et puis, on va faire un test de sortie d'isolement. Ça veut dire qu'à la fin de vos dix jours, on va vous retester et voir si vous êtes positif ou pas, précise-t-il.