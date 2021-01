Dr Gérald Kierzek : "Le masque FFP2 me protège de l'inspiration de virus"

La situation épidémique s'aggrave partout en Europe, notamment avec la présence du nouveau variant. En Bavière et en Autriche, le masque FFP2, que l'on connaît, est obligatoire dans les lieux publics et les transports depuis ce matin. Est-ce que cela pourrait devenir la norme chez nous en France ?

"Le masque FFP2, ce masque canard qui était réservé aux soignants dans des situations très particulières, quand on intube des malades, quand on est très proche des malades, là, il me protège de l'inspiration de virus. Donc on peut se dire que dans des lieux très clos avec beaucoup de virus, pourquoi pas", explique le médecin urgentiste.

Par ailleurs, il note des contraintes quant au port du masque FFP2. "On ne peut pas les fabriquer soi-même. C'est très difficile pour ceux qui en ont porté : on ne peut pas le garder parce qu'on a la respiration un petit peu courte. Bref, ça va poser un certain nombre de complications et puis, on ne peut pas être dans des combinaisons hermétiques. Donc il y a un problème d'être raisonnable et réaliste aussi".