Dr Gérald Kierzek : "Le risque de contamination en extérieur est largement inférieur"

Alors que les terrasses des bars et des restaurants rouvrent ce mercredi, la question du risque de contamination en extérieur se pose. On fait le point avec le Dr Gérald Kierzek.

C'est le grand jour en France. Après des mois de fermetures, les terrasses des bars et des restaurants rouvrent avec un protocole sanitaire strict. Faut-il craindre des contaminations en extérieur ? Le coronavirus "est un virus par voie respiratoire, soit les gouttelettes, soit les aérosols", rappelle le Dr Gérald Kierzek.

"Quand c'est dans un environnement fermé, qu'il n'y a pas de renouvellement d'air, vous avez un risque de contamination. Puisque vous allez inspirer de l'air qui est potentiellement contaminé. Quand on est en extérieur, quand il y a un petit vent, de l'aération et un renouvellement d'air, ce qui est le cas des terrasses, en plus de la distanciation physique, on voit très clairement que le risque est largement inférieur", explique-t-il.

Sur les purificateurs d'air, "l'idée c'est de renouveler l'air". "On a compris qu'à l'extérieur ça se fait naturellement. À l'intérieur, ces purificateurs d'air vont extraire de l'air et l'aspirer. Il y a des filtres. Ces filtres vont retenir beaucoup de particules, en particulier des virus. Ils vont donc filtrer l'air et relarguer dans la pièce de l'air qui est filtré". Les études montrent que ça une utilité scientifique.

"Mais il y a quelque chose qui est très utile et pas cher du tout, c'est tout simplement d'aérer et ouvrir les fenêtres. C'est vraiment la meilleure mesure. Sans oublier les gestes barrières : j'aère, je me lave les mains et je porte le masque à l'intérieur. Déjà avec ça, on limite beaucoup les contaminations", conclut le Dr Gérald Kierzek.

