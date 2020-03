Dr Gérald Kierzek : "Les masques FFP2 devraient être reservés aux professionnels de santé"

Malgré les explications des médecins sur le rôle et l'usage des masques de protection, de nombreux Français en cherchent désespérément. Le Dr Gérald Kierzek a réagi à la situation. "La science nous montre que c'est pour se protéger quand on est soi-même malade", a rappelé le médecin urgentiste. "Si vous avez des masques et que vous n'êtes pas malades, c'est peut-être au détriment des soignants", a-t-il également alerté.



