Dr Gérald Kierzek : "On frôle l'obligation vaccinale puisque les tests ne permettront plus de valider le pass sanitaire"

Le pass sanitaire devient pass vaccinal. Même si ce n'était encore qu'un projet de loi pour l'instant, qu'est-ce que cela pourrait changer ? "Là on est sur une incitation forte", dit le Dr Gérald Kierzek sur le plateau de 20H TF1 ce vendredi soir. "On frôle l'obligation vaccinale puisque les tests ne permettront plus de valider ce pass", continue-t-il. Par cette déclaration du Premier ministre, le gouvernement veut mettre en place une politique incitative forte puisqu'il y a des gens qui ne refusent pas le vaccin mais qui n'avaient pas accès à ce vaccin. Donc, il va falloir aller vers ces gens-là.

"Depuis quelques semaines, on s'est aperçu qu'il y avait un relâchement", constate le médecin urgentiste. On pouvait ne plus montrer son pass sanitaire dans certains établissements. Avec le pass vaccinal, on est obligé de le montrer. Les contrôles vont être renforcés. Donc, on voit qu'encore une fois, le gouvernement joue son va-tout et mise tout sur le vaccin. "Deux doses, trois doses..., la vaccination est l'une des armes. Je ne dirais pas que c'est la seule arme, en tout cas, c'est une arme importante", conclut-il.