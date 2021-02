Dr Gérald Kierzek : "Quand il fait très froid, ça fige un peu la circulation virale"

Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI, s'est penché sur l'incidence de la vague de froid sur la circulation du virus.

La moitié nord de la France est actuellement plongée dans une vague de froid. C'est sans précédent pour certains départements depuis quinze ans. Quelle incidence cette météo peut-elle avoir sur la circulation du virus ? Est-ce un atout ou un handicap ?

Selon le médecin urgentiste, "ça risque peut-être de diminuer l'épidémie ou la transmission". "En tout cas, il y a plusieurs phénomènes. Il y a les températures : on sait que quand il fait un peu plus froid, ça favorise la circulation. Mais quand il fait très froid, et là on est sur des températures négatives, il y a des papiers scientifiques, des observations, qui montraient que ça fige un peu la circulation virale", explique-t-il.

"Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est l'humidité. Or quand on a un air qui est très sec, ça a plutôt tendance à projeter les gouttelettes au sol, donc là aussi à diminuer la transmission. Ce seraient plutôt des facteurs assez favorisants", poursuit-il.

"En revanche, et c'est souvent un conseil qu'on en donne ou peut-être pas assez d'ailleurs, c'est d'aérer", ajoute Gérald Kierzek. "Quand il fait froid, on a tendance à se calfeutrer chez soi, à vivre un peu en vase clos. Si j'avais un conseil à donner, c'est aérer malgré le froid régulièrement pour faire circuler l'air et faire sortir le virus" recommande-t-il.