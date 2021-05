Dr Gérald Kierzek sur l’efficacité du vaccin développé par Sanofi : “Ce n’est pas trop tard”

La vaccination est l’une des clés de la réouverture dans l’Hexagone. À l’annonce par le groupe Sanofi de l’efficacité du vaccin qu’il développe actuellement, le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI, précise : “Mieux vaut tard que jamais. C’est un vaccin de plus dans l’arsenal thérapeutique. Cela va probablement être intéressant pour la phase de rappel, pour les doses de rappel, avec un vaccin qui va être testé en phase III sur des souches du variant sud-africain. Donc, on s’attend à ce que d’ici la fin de l’année, sur la palette des vaccins, une couleur de plus, qui sera ce vaccin Sanofi. “