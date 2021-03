Dr Gérald Kierzek sur l'évolution du Covid : "Les passages aux urgences ont drastiquement diminué"

La tension hospitalière est l'un des critères retenus pour mesurer l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Nous avons à nouveau franchi la barre des 30 000 nouveaux cas ce mercredi 10 mars 2021. De plus, il y a 3 900 patients en réanimation. Pourtant, Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI, pense qu'il y a des raisons d'espérer. Il rappelle que la tension hospitalière ne concerne pas tout le territoire, mais surtout l'Île-de-France, sur trois départements dans la couronne. Il explique également que ladite tension touche uniquement les services de réanimation.

Dans une telle situation, le médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris, précise qu'il ne s'agit pas d'être rassurant ou alarmiste. Et il insiste pourtant sur la situation tendue sur les réanimations. Ceci dit, le consultant TF1-LCI, fait savoir qu'il ne se passe pas grand-chose en médecine de ville, que les réseaux de médecins généralistes ne voient pas de cas de Covid et que les passages aux urgences ont drastiquement diminué. Ailleurs sur le territoire, il rappelle aussi savoir que les choses se passent bien. "On est un peu à la croisée des chemins avec la vaccination et les beaux jours qui vont arriver" ajoute-t-il. Pour conclure, le docteur Gérald Kierzek explique que les indicateurs en réanimation sont liés à une tension habituelle dépassant les prévisions en plein hiver.