Dr Gérald Kierzek sur la stratégie vaccinale : “Il ne faut pas mettre de côté les médecins généralistes”

D’après le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris : “On se dit que plus on multiplie les lieux de vaccination, plus il y aura de vaccins de faits. Encore faut-il avoir les doses de vaccins, le personnel et on n’a pas mis à profit les médecins généralistes. D’après leur communiqué, depuis mars dernier, ils demandent à pouvoir vacciner plus largement. Les pharmaciens peuvent déjà vacciner, uniquement avec de l’AstraZeneca, les médecins généralistes aussi. On pourrait se dire qu’on pourrait utiliser un peu plus de maillage territorial”.