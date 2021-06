Dr Gérald Kierzek sur le déconfinement : "Il n'y a pas de raison d'aller ni plus vite ni doucement"

Le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI, estime qu'on est déjà prudent dans le calendrier déconfinement et qu'il n'y a pas de raison de retarder. Boris Johnson le fait parce que le variant indien est beaucoup plus présent en Angleterre. C'est l'évolution naturelle du virus. Il faut oublier l'idée que le virus a disparu, il n'a pas disparu, prévient-il. Le vaccin n'est pas la panacée universelle.

Pour le médecin urgentiste, il faut donc trouver cet équilibre qui est précaire et aller doucement dans le déconfinement. C'est ce qu'on est en train de faire en France. Il n'y a pas de raison d'aller ni plus vite ni doucement, les choses vont se faire plus tranquillement et surveiller un petit peu comme du lait sur le feu, poursuit-il. Le vaccin est la solution, mais pas la seule. Les autotests seraient aussi une solution pour pouvoir endiguer dès qu'il y a des clusters.

Il faut vacciner en priorité les gens qui sont à risque puisque le risque, c'est la saturation des hôpitaux, ce sont les formes graves chez des gens qui ne seraient pas protégés par la vaccination. Il faut vacciner en priorité les plus âgés, les plus de 50 ans, les plus de 65 ans. Et au-delà de 80%, on n'arrive pas à monter à vacciner et on n'arrive pas à convaincre. Ce sont ces formes graves qu'il faut éviter. À partir de mardi, les jeunes de 12 à 18 ans, il y a plus de trois millions, vont pouvoir se faire vacciner, ceux qui le veulent ainsi que leurs parents. Il va falloir avoir une attestation parce qu'il faut l'autorisation des deux parents ou d'un seul parent, mais il faut une attestation sur l'honneur que le deuxième est d'accord.