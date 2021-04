Dr Gérald Kierzek sur le mélange de deux vaccin différents pour l’injection des deux doses : “Les premières études sont tout à fait favorables en terme d’efficacité”

Réservé aux plus de 55 ans, 500 000 Français ont pourtant reçu une première dose d'AstraZeneca. Ils vont recevoir une deuxième dose d’injection de Pfizer ou Moderna. Est-il efficace de mélanger les vaccins d’un fonctionnement très différent ?

Explications de Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris sur le mélange de deux sortes de vaccin. “Comme tout le monde l’attendait, y compris nous, vaccinateurs, ce vendredi matin à dix heures, on a eu la réponse à cela. Oui c’est efficace. Basés sur des études qui montrent une certaine efficacité quand on fait une première dose avec un vaccin et une deuxième dose avec ce qu’on appelle le booster. On va booster l’immunité. Mais finalement, on booste la même chose parce qu’à la clé, ce sont des anticorps qui sont produits par l’organisme. Et ces anticorps sont les mêmes que ce soit le Pfizer, Moderna qui sont des vaccins à ARN (on connaît tous maintenant cette ARN messager), ou l’AstraZeneca qui est un adénovirus, il comprend un autre virus et on va mettre le code génétique à l’intérieur. Mais les deux ciblent la même protéine, cette fameuse protéine S, c’est cette petite spike autour du virus."

À lui d'ajouter : "Et à la clé, il y a toujours des anticorps qui sont produits, donc non seulement, cela semble efficace, mais il y a même certains études qui diraient que c’est même plus efficace de mixer que ce soit avec de l’AstraZeneca en premier et Pfizer en second ou même l’inverse. En tout cas, on va avoir un certain nombre de résultats dans les prochains mois, mais les premières études sont tout à fait favorables en terme d’efficacité. Donc, pas d’inquiétude.”

“Et on résume, les plus de 55 ans, c’est de l’AstraZeneca. En-dessous de 55 ans, c’est Pfizer ou Moderna. Et si vous avez eu une première dose, douze semaines après, on va vous proposer de faire une deuxième dose avec du Pfizer ou du Moderna”, a conclu le consultant TF1-LCI.