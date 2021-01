Dr Gérald Kierzek : "Mutation ne veut pas forcément dire aggravation"

Selon le docteur Gérald Kierzek, la mutation fait partie de l'évolution naturelle d'un virus. Un virus, et le coronavirus en particulier, mute une à deux fois par mois. Cependant, mutation ne veut pas forcément dire aggravation. La plupart des mutations vont tuer le virus et empêcher son cycle de reproduction. À l'inverse, quelques autres vont permettre d'optimiser la réplication virale.

Le docteur Gérald Kierzek explique également que le Covid-19 a pénétré au début dans une population qui n'avait jamais eu de contact avec les coronavirus. Puis, il y a eu des résistances dues aux sélections naturelles et à la pression de la vaccination. Ces résistances contribuent à sélectionner certaines mutations. Et pour être fixé sur leur gravité et leur contagiosité, il faut voir leur comportement en vie réelle et pas uniquement dans les éprouvettes ou de manière statistique.