Dr Kierzek : "Les autotests sont une solution pour dépister les gens qui n’auraient pas de symptômes"

Les autotests, d’après les explications de Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris et consultant TF1-LCI. : “Ce sont des tests rapides. On connaît tous la PCR, ça part en laboratoire, le test antigénique est fait à la pharmacie. Et là, c’est un autre rapide. On n’a pas besoin de professionnel de santé. C’est à partir, soit d’un peu de salive, soit d’un prélèvement nasal, mais juste avec un petit coton-tige. Et on a le résultat en quelques minutes”. À lui d'ajouter que “ça coûte quelques euros, 3 à 4 euros. Et, ça a une sensibilité relativement correcte. Certains tests ont même une sensibilité supérieure à 90%. Donc, c’est clairement une solution, une clé pour pouvoir sécuriser et d’une manière préventive, dépister les gens qui n’auraient pas de symptômes, par exemple”.