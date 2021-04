Dr Kierzek sur le nouveau calendrier vaccinal annoncé par Emmanuel Macron : “C’est vraiment la bonne stratégie”

Questionné sur le nouveau calendrier des vaccinations annoncé par Emmanuel Macron, le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris, réplique : “Oui, c’est vraiment la bonne stratégie”. “C’est intéressant de vacciner les gens qui ont un bénéfice direct de cette vaccination. On rappelle que ça protège des formes graves”. À notre consultant TF1-LCI d’illustrer : “93% des décès, ce sont les gens de plus de 65 ans. Ce sont les plus de 65 ans qu’il faut protéger en priorité, donc qu’il faut vacciner en priorité”.

“Quand on est dans une période de tension sur les doses, il faut réserver les doses là où on a un bénéfice immédiat, c’est-à-dire, là où le risque de la maladie est le plus important. Avant 50 ans, il y a peu de risque d’avoir une forme grave du Covid. Donc, finalement, il y a peu d’intérêt à vacciner en priorité. Sauf les patients obèses qui sont très à risque de faire des formes graves. On sait que l’obésité touche 8 millions de personnes dans l’Hexagone” Il a ainsi précisé que quel que soit son âge, si un patient est en état d’obésité, sa vaccination devrait être prioritaire.