Dr Kierzek sur les autotests dans les écoles : “C’est une bonne idée et il va falloir les déployer très largement”

Le Premier ministre a annoncé que dès lundi, dans les écoles élémentaires, 400 000 tests salivaires seront proposés chaque semaine. Et, 64 millions d’autotests dans les collèges et lycées. Quelles sont les différences entre test salivaire et autotest ?

En revenant sur l’une des annonces du Premier ministre jeudi soir concernant les enfants, le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Dieu (AP-HP), a donné des explications sur la différence entre un test salivaire et un autotest. “Les tests salivaires étaient déjà en place. C’est un peu comme les PCR qu’on connaît bien, sauf qu’au lieu d’avoir un prélèvement nasopharyngé avec ce grand coton-tige et un test en laboratoire, là, c’est un prélèvement de salive, plus simple pour les enfants, mais ça part quand même au laboratoire. C’est-à-dire qu’il faut le consentement de la famille, le numéro de sécurité sociale. Puis, il faut un délai. Il faut acheminer au laboratoire et c’est les techniques des PCR”.

Selon le consultant TF1-LCI, “la vraie nouveauté, c’est les autotests. C’est une technique complètement différente. Dans les pharmacies, ces fameux tests antigéniques, avec un résultat extrêmement rapide (en 15 - 20 minutes). C’est juste un petit coton-tige, ce n’est pas un prélèvement nasopharyngé qui va très profond, le coton-tige est plus court. C’est juste un petit prélèvement au niveau des narines et ça permet d’avoir un résultat immédiat. Et là, c’est intéressant parce que ça permet vraiment d’avoir des dépistages rapides, efficaces, dans les écoles”.

Et au docteur Gérald Kierzek de préciser que “C’est une bonne idée. (Je ne vais pas vous dire le contraire. Cela fait des mois que je plaide pour ces hypothèses comme d’autres confrères). Parce que ça permet d’avoir un test fiable. Ils sont efficaces. Il y a une vraie efficacité, c’est reconnu par la Haute autorité de Santé. Et surtout, c’est mieux que rien. Actuellement, quand vous partez à l’école, quand vous partez au travail, vous ne faites pas de test. Là, c’est l’opportunité, avant l’école, avant de partir au travail, d’avoir ce réflexe de se tester, pas tous les jours, mais une fois par semaine. Voilà pourquoi il va falloir les déployer très largement. On pourra imaginer que ça rentre dans notre quotidien et que ça soit la manière de se responsabiliser. On peut imaginer aussi des jeunes, des lycéens, des collégiens, avant une fête, avant de se retrouver entre amis, et puis cet été, pourquoi pas avant un concert, d’avoir ce système d’autotest qui permet de sécuriser les lieux justement avec ce dépistage préventif. Ce serait une vraie nouveauté. Très bien pour les autotests dans les écoles, mais il faut aller plus loin”.