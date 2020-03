Dr Martin Dres : "On commence à savoir appréhender cette nouvelle maladie"

Ce jeudi soir, le Dr Martin Dres nous a fait part de la situation à la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) à Paris. "Depuis le début de l'épidémie, nous avons les ressources humaines et matérielles pour chaque jour qui passe", a-t-il témoigné. Mais il a noté avoir "beaucoup d'inquiétude sur l'approche du point de rupture". Le médecin a aussi réagi au dernier bilan du Covid-19. "Quand les patients sont arrivés en si grand nombre, si jeunes finalement, et avec si peu comorbidité, on a été presque paralysé parce qu'on voyait au départ", a-t-il déclaré. "Maintenant, on commence à savoir appréhender cette nouvelle maladie", a-t-il ajouté.



