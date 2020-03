Dr Valérie Pourcher : "Il est important de réserver les masques aux personnels soignants et aux patients qui en ont besoin"

Recommanderiez-vous aux gens qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas malades de porter un masque pour se protéger ? Dr Valérie Pourcher, infectiologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a répondu qu'"il est important de réserver les masques aux personnels soignants et aux patients qui en ont besoin". Elle a appuyé que "même ceux qui ont juste une toux ou une fièvre, ceux-là doivent pouvoir en bénéficier. Mais pas la population entière".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.