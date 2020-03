Dr Valérie Pourcher : "Les Français n'avaient peut-être pas mesuré jusqu'à présent la gravité de la situation face à cette guerre anti-virale"

Est-ce que les mesures annoncées ce soir par le chef de l'État vous satisfont ou pas ? Interrogée là-dessus, la Dr Est-ce que les mesures annoncées ce soir par le chef de l'État vous satisfont ou pas ? Interrogée là-dessus, Dr Valérie Pourche, infectiologue à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, a répondu que "cela a été nécessaire si on veut essayer de freiner au maximum cette épidémie et faire diminuer le nombre de cas". Elle espère que "les gens vont maintenant se protéger les uns des autres".



