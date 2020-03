Dr Xavier Pothet : "Ce sont des mesures suffisamment fortes pour étaler un petit peu ce pic épidémique"

Restriction des déplacements au strict minimum, report du second tour des élections municipales... Le président de la République a annoncé de nouvelles mesures pour freiner la propagation du coronavirus dans notre pays. Selon le médecin généraliste Xavier Pothet, "ce sont des mesures suffisamment fortes pour étaler un petit peu ce pic épidémique et permettre aux personnels hospitaliers d'encaisser l'afflux de patients".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.