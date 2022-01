Du sport à l’hôpital des enfants grâce aux pièces jaunes

Mis à part le plaisir de pratiquer une activité physique, il est désormais prouvé que cela a un effet thérapeutique. "On a des études qui montrent qu'il y a vraiment une plus-value en termes d'acceptabilité du soin, en termes d'efficacité des mesures thérapeutiques, on a moins d'effets secondaires sur les traitements et en même temps sur la qualité de vie, et puis redonner confiance aux jeunes dans leur capacité corporelle", explique le Pr Pierre Fourneret.