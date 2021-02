Dyslexie : des lunettes connectées mises au point par deux chercheurs français

La dyslexie, qui se manifeste par une lecture imprécise de certains mots, est un trouble qui cause de grandes difficultés de compréhension pour les enfants et les adolescents, environ 4 à 5% par classe d’âge. C’est notamment le cas de Florian, 11 ans et en classe de cinquième, dont la lecture du Malade imaginaire de Molière est une épreuve : "Je buggue sur ce mot et au bout d’un moment, ça m’énerve et donc j’arrête de lire parce que ça m’énerve de pas comprendre la phrase."

Des lunettes qui changent la vie de Florian, qui a pu les tester. "Il n’a plus cette souffrance de dire : 'Je suis à la traîne, mes copains vont se moquer ou je n’y arrive pas et il faut absolument que je compense pour être au niveau', parce qu’il ne veut pas décevoir. Et en plus, ça pourra lui permettre de rentrer le soir en étant moins fatigué", se réjouit sa mère Carine.

Ces lunettes sont commercialisées dans l’enseigne d’optique Atol et coûtent 399 euros. Pas remboursables par la Sécurité sociale, la monture de ces lunettes est connectée à une application qui s’attèle à régler les verres au niveau de dyslexie, faisant varier la lumière, la brillance et la vitesse de filtration. 300 personnes les ont testées durant plusieurs mois et les résultats semblent encourageants.