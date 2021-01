Effets du couvre-feu à 18h, propagation des variants, occupation des hôpitaux : où en sommes-nous ?

Dans le service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Nord de Marseille, les soignants redoutent de vivre les prémisses d'une troisième vague de l'épidémie. Selon le docteur Jean-Marie Forel, chef dudit service, l'établissement frise la saturation. Ailleurs en France, dans l'ensemble, la situation est encore gérable dans les hôpitaux. Cependant, une chose inquiète. Cela fait plus d'un mois que le nombre de patients en réanimation ne baisse plus et reste élevé.