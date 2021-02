Ehpad : une campagne de vaccination synonyme d'espoir

Une semaine avant la deuxième injection, une réunion s'est déroulée avec les représentants des résidents. Depuis un an, ils vivent au rythme d'un protocole sanitaire strict et certaines règles ne pourront pas évoluer, même après la deuxième dose. Quant aux activités et aux sorties, elles restent un lointain souvenir. Ici, les visites se font sur rendez-vous, pas plus de 45 minutes dans la salle commune, et certains en ont plus qu'assez.