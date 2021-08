Emmanuel Macron : "La vaccination est le moyen le plus efficace de répondre au variant Delta"

Ce mercredi matin s'est tenu un nouveau conseil de défense sanitaire au Fort de Brégançon. La mise en place d'une éventuelle troisième dose de vaccin pour les plus âgés ou les plus fragiles figure au programme. Et avant de tenir ce conseil, Emmanuel Macron est revenu sur l'urgence de la situation dans les Antilles et le faible taux de vaccination dans les départements d'Outre-Mer.