Emmanuel Macron sur TF1 et LCI : "Nous sommes quasiment à l'obligation vaccinale" contre le Covid-19

Les quelque 5,7 millions de Français de plus de 12 ans encore non vaccinés contre le Covid-19 vont-ils devoir être obligés de recevoir le vaccin ? Invité de TF1 et LCI ce mercredi, le président de la République Emmanuel Macron n'a pas exclu cette éventualité. "C'est tout à fait possible, cette hypothèse existe", répond le chef de l'État.