En Corse, les médecins s'inquiètent d'un possible afflux de touristes

Sur l'île de Beauté, le déconfinement des plages insulaires, tant attendu, inquiète les soignants. En signant un manifeste, il y a quelques jours, des médecins souhaitent que la population et prochainement les touristes respectent strictement les gestes barrières. Leur objectif est d'éviter un rebond de l'épidémie et surtout l’asphyxie du système de santé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.