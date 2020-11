En Rhône-Alpes, les hôpitaux face au manque de personnel

Ici comme ailleurs, un certain fatalisme règne. Avec l'évolution de la maladie, trois unités Covid ont été créées ces dernières semaines et le service de réanimation a doublé sa capacité d'accueil. Il faut se réorganiser et s'adapter tous les jours car l'épidémie progresse en Auvergne-Rhône-Alpes, la région la plus touchée du pays.