Enfants cas contacts : le mode d'emploi des autotests

Une classe concernée, c'est une dizaine de parents et d'enfants qui font la queue. Une heure et demie d'attente sous la pluie ce matin. Les autotests ne font pas l'unanimité. "On a peur de lui faire mal, puis on sait que ce n'est pas agréable pour lui" ; "Ils ne sont pas assez fiables pour moi", lancent certains parents.