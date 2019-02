VIDÉO - Enquête : comment on a acheté (illégalement) des cigarettes sur internet

Mais en réalité, les vendeurs sont rarement arrêtés. Et pour cause, il n’y a qu’un seul service de douane, la DNRED, qui s’occupe de cela. En tout, 15 agents qui doivent aussi traquer les autres trafics : drogue dure, armes ou médicaments. "L’anonymat rend les investigations un peu difficiles et puis la rapidité, la volatilité des vendeurs sur internet, qui souvent, ferment. Il est donc difficile de les identifier", explique Corinne Cleostrate (de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières.





Dans les centres de tri postaux, les colis sont triés. Certains éveillent les soupçons. Un tiers des saisies vient de l’Europe de l’Est. On est d’ailleurs passé de 500 kg à 800 kg en un an. Mais les cigarettes sont-elles des contrefaçons ? TF1 les a analysées et les résultats sont normaux. De vraies cigarettes donc mais certains fabricants en Ukraine ou en Pologne sont soupçonnés de surproduire pour alimenter un marché parallèle.