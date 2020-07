Épidémie : a-t-on surévalué les chiffres de la mortalité liée au coronavirus ?

Santé Publique France estime qu'en 2020, il y a eu un excès de 25 030 décès, toutes causes confondues, par rapport à l'année dernière dans toute la France. Le chiffre interpelle, car c'est bien moins que la mortalité liée au coronavirus qui est de 30 165 décès répertoriés à ce jour, dont 19 649 à l'hôpital et 10 616 en Ehpad. C'est 5 000 décès en moins. Alors, comment expliquer cette différence ? Les plus pauvres ont-ils été plus touchés par le virus ? Comment se situe la France par rapport à d'autres pays touchés par l'épidémie ?



