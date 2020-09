Épidémie : ce que disent les chiffres

Presque quatre mois après le début du déconfinement, 7 157 nouveaux cas ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures. Et 90% d'entre eux au moins ne développeront aucun symptôme ou très peu. Du côté des hospitalisations, 307 nouvelles entrées ont été enregistrées et 55 nouvelles admissions en réanimation mercredi. Des chiffres bien loin de début avril.



