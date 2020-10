Epidémie : cette deuxième vague est-elle plus haute que la première ?

Emmanuel Macron a affirmé lors de son allocution que cette deuxième vague de l'épidémie était plus dure et plus meurtrière que la première. Depuis le début du mois de septembre, le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 augmente. Près de 19 000 mardi, un chiffre comparable au 29 mars dernier. Une tendance que connaissent également les services de réanimation. 2 909 patients en soin critique pour coronavirus hier, c'est autant que fin mars. Quant aux nombres de décès quotidiens, on en dénombrait hier 188, s'approchant aussi des chiffres d'il y a sept mois.



