Épidémie de Covid-19 : le point sur les chiffres

Santé Publique France l'a confirmé ce matin. Les nouvelles contaminations ont chuté de 40% la semaine dernière. Si on regarde la courbe du nombre de personnes positives, nous avons franchi le pic de l'épidémie fin octobre début novembre, au moment où la France se reconfinait. On commence à en ressentir les effets dans les hôpitaux. Le petit plateau marque un début de diminution du nombre de cas en début de semaine, même si le niveau du nombre de personnes hospitalisées reste très élevé. Ce soir, on vient seulement de redescendre en dessous du pic des hospitalisations lors de la première vague.

En réanimation, les chiffres sont également très encourageants. On observe aussi une diminution des cas depuis lundi. Même si certains services sont encore en tension, on est loin des 7 000 patients qui avaient été pris en charge au printemps dernier. Pour autant, nous ne sommes pas complètement tirés d'affaire puisque le virus circule encore partout en France, notamment dans les Hauts-de-France, et plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, et en Bourgogne-Franche-Comté. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Quand on franchit un pic, cela veut dire qu'il reste la moitié du chemin à parcourir.