VIDÉO - Grippe : 5 astuces "old school" pour soigner la maladie

Les grogs ont le vent en poupe cet hiver. Et pour cause, ils ont des vertus antivirales, anti infectieuses et antiseptiques. En plus d’être délicieux, ils sont donc redoutables contre les maux de l’hiver. Autre avantage : nul besoin d’être un grand cuisinier pour les préparer. Il suffit de faire bouillir une tasse d’eau avec un morceau de bâton de cannelle et deux clous de girofle pendant 10 minutes. Une fois le mélange moins chaud, il n’y a plus qu’à ajouter une cuillère de miel, 2 cl de Rhum et un filet de jus de citron. A boire avec modération, bien sûr.