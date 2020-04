Épidémie : des hôtels pour confiner les malades

Six malades du Covid-19, dont l'état ne requiert plus d'hospitalisation, vont profiter ce lundi soir d'un confinement à l'hôtel. Ce système sera bientôt généralisé à tous les patients infectés par le virus qui souhaitent s'isoler en dehors de leur domicile. Les hôtels qui ouvrent leurs portent s'engagent à ne pas faire des bénéfices. A Perpignan, l'isolement à l'hôtel fait déjà ses preuves depuis près d'un mois et il pourrait bien durer. A Madrid, 350 chambres d'un hôtel de luxe ont été réquisitionnées pour compenser le manque de place à l'hôpital. En Italie, certains hôtels fermés à cause de cette crise sanitaire ont été transformés en centres d’hébergement médicalisés. Sur notre territoire, ce dispositif permettra aux médecins généralistes de proposer l'isolement en hôtels à leurs patients infectés.



