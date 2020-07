Épidémie : le virus a-t-il muté en une forme plus sévère ?

Dans plusieurs régions, le fameux R0, taux de reproduction du virus, est passé au-dessus de 1. C'est en Bretagne que la situation est la plus préoccupante. Le R0 y a bondi de 2,62. Ce qui veut dire que 10 personnes infectées en contaminent désormais 26, c'est deux fois plus qu'il y a une semaine. En l'espace de cinq jours, 110 nouveaux cas ont été détectés, dont 48 dans le Finistère, qui est maintenant le département le plus touché. Le virus a-t-il muté en une forme plus sévère ? Où en est la recherche d'un vaccin ? Qu'en est-il de la situation en Europe et dans le reste du monde ?



