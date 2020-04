Épidémie : quelle durée pour le confinement ?

Vingt-trois jours après sa mise en place, le confinement a été prolongé une deuxième fois. Cette mesure exceptionnelle a été prise pour soulager le système hospitalier et ralentir la progression de l'épidémie de coronavirus. Pour le lever, un paramètre est essentiel pour les scientifiques. Il s'agit du R0. Il correspond au nombre moyen de personnes infectées par un seul malade. Pour le coronavirus, il est compris entre 2 et 3. Le R0 doit être en dessous de 1 pour que l'épidémie recule.



