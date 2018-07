Troisième décès dû à la rougeole en 2018 : tout ce qu'il faut savoir sur la maladie et comment la combattre

La seule façon de lutter contre cette maladie, c'est le vaccin. Il est bien toléré, efficace et pris en charge à 100% par l'Assurance maladie jusqu'à 17 ans (à 65% au-delà). Il consiste en deux doses, la première à 12 mois et l'autre entre 16 et 18 mois. En France, en 2007, seulement 90,1% des enfants de 2 ans étaient vaccinés . Alors que, selon l'OMS, il faudrait qu'au minimum 95% de la population soit vaccinée pour éradiquer le virus. Une vaccination de rattrapage est recommandée à toutes les personnes nées depuis 1980 qui n'ont pas été vaccinées et n'ont jamais eu la rougeole. Cela les protégerait toute leur vie contre le virus.





Si la vaccination est si importante, c'est que la rougeole, ce n'est pas seulement de la fièvre, de la toux, un écoulement du nez, des yeux rouges, des paupières gonflés, un larmoiement, une grande fatigue puis l'apparition de petites taches rouges sur tout le corps. C'est une maladie qui peut être grave et qui peut engendrer des complications nécessitant une hospitalisation. Quelques exemples :



⇒ une bronchopneumonie avec des difficultés respiratoires sévères,

⇒ une encéphalite , c'est-à-dire une inflammation du cerveau, dans un cas sur mille, qui peut entraîner un décès et dans 30% des cas des séquelles graves irréversibles à l'instar d'une paralysie ou d'une épilepsie,

⇒ une conjonctivite évoluant vers une kératite (atteinte de l'œil) et la perte de la vue.