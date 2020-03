Épidémie : un laboratoire de Nancy met au point les premiers tests sanguins

Le dépistage était l'un des grands enjeux de santé publique, notamment dans la perspective de sortie du confinement. Très attendu, le test sanguin permet d'identifier plusieurs personnes ayant eu le coronavirus et donc actuellement immunisées. A Nancy, un laboratoire d'analyses médicales a commencé à pratiquer ce type de test sur du personnel soignant. L'équipement mis en place permet un dépistage plus rapide et plus précis qu'avec un simple prélèvement nasal. Les professionnels de santé, le personnel et les résidents des maisons de retraite seront les premiers à pouvoir en bénéficier. L'ensemble de la population devra encore attendre que certaines conditions soient remplies.



