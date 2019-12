Espagne : une femme sauvée après six heures d’arrêt cardiaque

LE WE 20H

Audrey Marsh, une Britannique de 34 ans, a été victime d'une tempête lors d'une randonnée avec son conjoint dans les Pyrénées catalanes. Quand les médecins d'un hôpital de Barcelone l'ont récupéré, son cœur ne battait plus depuis au moins deux heures. L'hypothermie a arrêté son cœur, mais celle-ci lui a aussi sauvé la vie. Découvrez cette incroyable histoire dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.